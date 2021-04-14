Капризов набрал одно очко в победном матче «Миннесоты» с «Аризоной»

«Миннесота» победила «Аризону» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей дубль сделал Матс Цуккарелло. Также забивали Зак Паризе, Ник Бонино и Джаред Спержон. Одно очко за результативный пас набрал российский форвард Кирилл Капризов. У гостей шайбы забрасывали Джейкоб Чикран и Фил Кессел.

«Миннесота» набрала 53 очка и занимает третье место в Западном дивизионе. У «Аризоны» 43 очка и пятая позиция.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Аризона» — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Голы: Зуккарелло — 7 (бол., Юханссон, Дамба), 16:31 — 1:0. Чикран — 13 (бол., Н. Шмальц, Голигоски), 22:16 — 1:1. Паризе — 5 (Бонино, Штурм), 27:28 — 2:1. Бонино — 5 (бол., Капризов, Фиала), 39:14 — 3:1. Зуккарелло — 8 (бол., Юханссон), 44:30 — 4:1. Сперджен — 5 (Паризе, Бонино), 45:50 — 5:1. Кессел — 16 (Хант, Ларссон), 48:36 — 5:2.

Вратари: Тэлбот — Раанта.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 22 (7+9+6) — 30 (9+13+8).

Наши: Капризов (16.42/1/0) — Любушкин (17.33/1/-1).

14 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center.