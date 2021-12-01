«Миннесота» переиграла «Аризону». Капризов набрал 2 очка
«Миннесота» выиграла у «Аризоны» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Уайлд» одержали четвертую победу кряду.
Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом и голевой передачей. На счету его одноклубника и соотечественника Дмитрия Куликова — голевая передача.
«Миннесота» лидирует в Западной конференции. «Аризона» идет на последней строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Аризона» — 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
Голы: Келлер — 6 (Кессел, Гостисбеер), 5:58 — 0:1. Эрикссон Эк — 9 (Куликов, Гринуэй), 7:06 — 1:1. Капризов — 7 (Хартман, Голигоски), 27:20 — 2:1. Гринуэй — 1 (Меррилл, Раск), 34:19 — 3:1. Бродин — 3 (Капризов, Хартман), 39:56 — 4:1. Строльман — 2 (Чикран, Келлер), 45:58 — 4:2. Фолиньо — 9 (Бродин, Гринуэй), 47:42 — 5:2.
Вратари: Кяхкенен — Уэджвуд.
Штраф: 11 — 15.
Броски: 37 (11+13+13) — 31 (13+10+8).
Наши: Капризов (17.34/3/+2), Куликов (16.54/1/+1) — Любушкин (16.01/0/-2).
1 декабря. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 16239 зрителей.
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