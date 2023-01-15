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Сегодня, 06:50

«Миннесота» нанесла «Аризоне» восьмое поражение подряд, гол Капризова отменили

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Миннесота» — «Аризона».
Фото USA Today Sports

«Миннесота» обыграла «Аризону» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У хозяев забросили Матс Зуккарелло и Фредерик Годро, единственная шайба гостей на счету Лоусона Крауза.

В середине третьего периода судьи отменили гол форварда «Уайлд» Кирилла Капризова после челленджа от тренера «Койотс». Эта шайба могла стать для россиянина 100-й в НХЛ. Также Капризов сделал голевую передачу.

«Аризона» потерпела восьмое поражение подряд и занимает 14-е место в таблице Западной конференции с 31 очком в 42 матчах. «Миннесота» идет на шестой строчке с 52 очками в 42 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Аризона» — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Зуккарелло — 18 (бол., Капризов, Эддисон), 29:39 — 1:0. Годро — 11 (Хартман, Стил), 30:30 — 2:0. Крауз — 16 (Макбэйн, Чикран), 45:42 — 2:1.

Вратари: Флери — Ингрэм (58:49).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 27 (6+15+6) — 28 (8+8+12).

Наши: Капризов (17.49/2/0) — -.

15 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19299 зрителей.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Аризона Койотс
ХК Миннесота Уайлд
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4 Вашингтон 45 23 22 52
5 Айлендерс 44 23 21 49
6 Питтсбург 42 21 21 48
7 Филадельфия 43 18 25 43
8 Коламбус 42 13 29 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 42 33 9 70
2 Торонто 44 26 18 59
3 Тампа-Бэй 41 27 14 55
4 Баффало 41 21 20 44
5 Флорида 44 20 24 44
6 Детройт 41 18 23 43
7 Оттава 42 19 23 41
8 Монреаль 43 17 26 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 43 28 15 57
2 Даллас 44 25 19 57
3 Миннесота 42 24 18 52
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5 Сент-Луис 44 21 23 45
6 Нэшвилл 42 19 23 44
7 Аризона 42 13 29 31
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15.01 03:00
Колорадо – Оттава
 7 : 0
15.01 03:00
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Миннесота – Аризона
 2 : 1
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