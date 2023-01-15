«Миннесота» нанесла «Аризоне» восьмое поражение подряд, гол Капризова отменили

«Миннесота» обыграла «Аризону» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

У хозяев забросили Матс Зуккарелло и Фредерик Годро, единственная шайба гостей на счету Лоусона Крауза.

В середине третьего периода судьи отменили гол форварда «Уайлд» Кирилла Капризова после челленджа от тренера «Койотс». Эта шайба могла стать для россиянина 100-й в НХЛ. Также Капризов сделал голевую передачу.

«Аризона» потерпела восьмое поражение подряд и занимает 14-е место в таблице Западной конференции с 31 очком в 42 матчах. «Миннесота» идет на шестой строчке с 52 очками в 42 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Аризона» — 2:1 (0:0, 2:0, 0:1)

Голы: Зуккарелло — 18 (бол., Капризов, Эддисон), 29:39 — 1:0. Годро — 11 (Хартман, Стил), 30:30 — 2:0. Крауз — 16 (Макбэйн, Чикран), 45:42 — 2:1.

Вратари: Флери — Ингрэм (58:49).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 27 (6+15+6) — 28 (8+8+12).

Наши: Капризов (17.49/2/0) — -.

15 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19299 зрителей.