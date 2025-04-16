«Миннесота» — «Анахайм»: видеообзор матча

«Миннесота» дома обыграла «Анахайм» в регулярном чемпионате НХЛ — 3:2 ОТ.

«Миннесота» (97 очков) гарантировала себе выход в плей-офф. «Уайлд» занимают седьмое место в Западной конференции после 82 матчей. «Анахайм» (79) потерпел третье поражение кряду и идет на 12-й строчке «Запада».