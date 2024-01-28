«Миннесота» проиграла «Анахайму», Капризов забросил одну шайбу

«Миннесота» дома проиграла «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

У хозяев отличились Кирилл Капризов и Джон Меррилл. У гостей дважды забил Трой Терри, еще один гол на счету Райана Строума.

Кирилл Капризов признан третьей звездой встречи.

«Миннесота» занимает 13-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 47 очками в 49 матчах, «Анахайм» идет на 14-й строчке с 36 очками в 49 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Анахайм» — 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)

Голы: Капризов — 19 (Зуккарелло, Бродин), 6:39 — 1:0. Терри — 13 (Ватрано, Гру), 8:17 — 1:1. Меррилл — 2 (Зуккарелло, Мермис), 18:37 — 2:1. Строум — 6 (Гудас, Хенрик), 46:45 — 2:2. Терри — 14 (Хенрик, Вааканайнен), 51:40 — 2:3.

Вратари: Густавссон — Достал.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 37 (12+17+8) — 25 (13+4+8).

Наши: Капризов (26.35/4/+2) — -.

28 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19053 зрителя