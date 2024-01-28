«Миннесота» проиграла «Анахайму», Капризов забросил одну шайбу
«Миннесота» дома проиграла «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.
У хозяев отличились Кирилл Капризов и Джон Меррилл. У гостей дважды забил Трой Терри, еще один гол на счету Райана Строума.
Кирилл Капризов признан третьей звездой встречи.
«Миннесота» занимает 13-е место в таблице Западной конференции НХЛ с 47 очками в 49 матчах, «Анахайм» идет на 14-й строчке с 36 очками в 49 играх.
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«Миннесота» — «Анахайм» — 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)
Голы: Капризов — 19 (Зуккарелло, Бродин), 6:39 — 1:0. Терри — 13 (Ватрано, Гру), 8:17 — 1:1. Меррилл — 2 (Зуккарелло, Мермис), 18:37 — 2:1. Строум — 6 (Гудас, Хенрик), 46:45 — 2:2. Терри — 14 (Хенрик, Вааканайнен), 51:40 — 2:3.
Вратари: Густавссон — Достал.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 37 (12+17+8) — 25 (13+4+8).
Наши: Капризов (26.35/4/+2) — -.
28 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19053 зрителя
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|В
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|1
|Рейнджерс
|49
|30
|19
|63
|2
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|48
|28
|20
|61
|3
|Филадельфия
|50
|25
|25
|56
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|29
|52
|5
|Питтсбург
|46
|22
|24
|51
|6
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|51
|7
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|31
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|71
|2
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|49
|31
|18
|66
|3
|Тампа-Бэй
|50
|27
|23
|59
|4
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|47
|25
|22
|58
|5
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|49
|26
|23
|57
|6
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|22
|27
|48
|7
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|49
|20
|29
|48
|8
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|45
|18
|27
|38
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|49
|32
|17
|67
|2
|Даллас
|49
|30
|19
|66
|3
|Виннипег
|47
|30
|17
|65
|4
|Нэшвилл
|49
|26
|23
|53
|5
|Сент-Луис
|47
|25
|22
|52
|6
|Аризона
|48
|23
|25
|49
|7
|Миннесота
|49
|21
|28
|47
|8
|Чикаго
|49
|14
|35
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|48
|32
|16
|69
|2
|Вегас
|50
|29
|21
|64
|3
|Эдмонтон
|45
|29
|16
|59
|4
|Лос-Анджелес
|46
|22
|24
|53
|5
|Сиэтл
|48
|20
|28
|50
|6
|Калгари
|48
|21
|27
|47
|7
|Анахайм
|49
|17
|32
|36
|8
|Сан-Хосе
|49
|13
|36
|30
|28.01
|00:00
|
Эдмонтон – Нэшвилл
|4 : 1
|28.01
|00:00
|
Сан-Хосе – Баффало
|2 : 5
|28.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Нью-Джерси
|6 : 3
|28.01
|03:00
|
Питтсбург – Монреаль
|3 : 2 ОТ
|28.01
|03:00
|
Виннипег – Торонто
|2 : 4
|28.01
|03:00
|
Каролина – Аризона
|3 : 1
|28.01
|03:00
|
Оттава – Рейнджерс
|2 : 7
|28.01
|03:30
|
Айлендерс – Флорида
|2 : 3 ОТ
|28.01
|04:00
|
Детройт – Вегас
|5 : 2
|28.01
|05:00
|
Миннесота – Анахайм
|2 : 3
|28.01
|06:00
|
Калгари – Чикаго
|- : -
|28.01
|06:00
|
Ванкувер – Коламбус
|- : -
|28.01
|22:00
|
Сент-Луис – Лос-Анджелес
|- : -
|И
|О
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|49
|85
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|49
|84
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|49
|72
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|46
|40
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|49
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|49
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|9
|1.86