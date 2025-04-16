«Миннесота» в овертайме переиграла «Анахайм»

«Миннесота» на своем льду выиграла у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ. «Дакс» потерпели третье поражение подряд.

У «Уайлд» голами отметились Маркус Юханссон, Юэль Эрикссон Эк и Мэтт Болди. Заброшенные шайбы гостей на счету Алекса Киллорна и Сэма Коланджело.

«Миннесота» набрала 97 очков в 82 матчах и занимает 7-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 12-й строчке — 79 очков в 81 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Анахайм» — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Юханссон — 11 (Зуккарелло, Миддлтон), 9:47 — 1:0. Киллорн — 19, 13:48 — 1:1. Коланджело — 10 (Мактавиш, Зеграс), 48:45 — 1:2. Эрикссон Эк — 14 (Болди, Зуккарелло), 59:38 — 2:2. Болди — 27 (Юханссон, Бродин), 64:42 — 3:2.

Вратари: Густавссон (Флери, 40:18) — Достал.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 40 (12+11+14+3) — 29 (12+3+9+5).

Наши: Капризов (24.00/3/0), Тренин (8.36/1/-1) — -.

16 апреля. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 19029 зрителей.