«Миннесота» выиграла у «Анахайма», Юров забил гол с передачи Тарасенко

«Миннесота» обыграла «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Игра прошла на арене «Эксель-Энерджи-центр» в Сэнт-Поле.

Российский нападающий «Уайлд» Данила Юров забросил одну шайбу. Ассистировал ему соотечественник Владимир Тарасенко.

Также у хозяев забили Хантер Хайт и Робби Фаббри. У «Дакс» дубль оформил Мэйсон Мактавиш.

«Миннесота» набрала 104 очка в 82 матчах и заняла 3-е место в Западной конференции. «Анахайм» идет на 7-й строчке — 90 очков в 81 игре.