Министр спорта сомневается, что Кузнецову сократят срок дисквалификации

Министр спорта РФ Павел Колобков сомневается, что срок дисквалификации хоккеиста Евгения Кузнецова может быть сокращен.

Нападающий сборной России и «Вашингтона» дисквалифицирован Международной федерацией хоккея (ИИХФ) на четыре года за нарушение антидопинговых правил, в допинг-пробе игрока был обнаружен кокаин.

— Для этого (ходатайства о сокращении срока дисквалификации) должны быть определенные основания. В любом случае, по правилам вопрос будет рассматривать дисциплинарная комиссия, там будут учитывать все факты, возможно, какие-то оправдательные обстоятельства. Не знаю, найдут ли их. Обычно срок дисквалификации в таких случаях до четырех лет, — цитирует «РИА Новости» Колобкова.