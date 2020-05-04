Милота дня. Овечкин учит полуторагодовалого сына плавать
4 мая 2020, 23:54
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин учит своего сына Сергея плавать. Видео занятий отца с полуторагодовалым мальчиком выложила в сториз мама, Анастасия Овечкина.
Сергей родился у Овечкиных в августе 2018 года, сейчас пара ждет второго ребенка.
Александр Овечкин с сыном-1 pic.twitter.com/PcIfvWOwCs— Великий Твитсби (@greattvetor) May 4, 2020
Александр Овечкин с сыном-2 pic.twitter.com/ZhYmlUtbZK— Великий Твитсби (@greattvetor) May 4, 2020
Александр Овечкин с сыном-3 pic.twitter.com/4RuUf9TztB— Великий Твитсби (@greattvetor) May 4, 2020