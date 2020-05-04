НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Милота дня. Овечкин учит полуторагодовалого сына плавать

4 мая 2020, 23:54
Александр Овечкин с сыном. Фото Instagram
Александр Овечкин с сыном. Фото Instagram

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин учит своего сына Сергея плавать. Видео занятий отца с полуторагодовалым мальчиком выложила в сториз мама, Анастасия Овечкина.

Сергей родился у Овечкиных в августе 2018 года, сейчас пара ждет второго ребенка.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир