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Милота дня. Овечкин представил новичка «Вашингтона» по кличке Капитан

03:12
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«Вашингтон» в официальном Twiiter представил официальную собаку клуба по кличке Капитан, которая будет участвовать в жизни «Кэпиталз» в течение всего сезона. Капитан команды Александр Овечкин уже появился на публике с собакой. Также у животного имеется аккаунт в Twitter.

-Папарацци любят меня. Нервничал ли я? Думаю, что немного обмочился, — подписано фото собаки с Александром Овечкиным.

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