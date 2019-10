Милота дня. Овечкин представил новичка «Вашингтона» по кличке Капитан

«Вашингтон» в официальном Twiiter представил официальную собаку клуба по кличке Капитан, которая будет участвовать в жизни «Кэпиталз» в течение всего сезона. Капитан команды Александр Овечкин уже появился на публике с собакой. Также у животного имеется аккаунт в Twitter.

-Папарацци любят меня. Нервничал ли я? Думаю, что немного обмочился, — подписано фото собаки с Александром Овечкиным.

The pup-arazzi loves me. Was I nervous? Yeah, I think I peed a little. pic.twitter.com/ipb6at3oTX