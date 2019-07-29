Миллиардер с кубинскими корнями приобрел "Аризону"

Миллиардер Алекс Меруэло, имеющий кубинские корни, завершил сделку по покупке клуба Национальной хоккейной лиги "Аризона Койотс". Прежний владелец клуба – Эндрю Барроуэй – остался миноритарным акционером, сообщает официальный сайт команды.

Барроуэй был владельцем "Койотов" с 2015 года, когда купил контрольный пакет акций клуба за 305 миллионов долларов.

55-летний Меруэло занимается различными сферами деятельности: строительством, недвижимостью, банковским делом. Он владеет испаноязычным телеканалом, несколькими радиостанциями и отелями.

В 2011 году бизнесмен пытался приобрести клуб НБА "Атланта Хокс". Тогда он был участником тендера на покупку команды, но в итоге сделка сорвалась.