Рантанен — о поражении «Далласа» от «Миннесоты»: «Иногда проигрываешь матч и кажется, что все кончено»
Нападающий «Далласа» Микко Рантанен прокомментировал поражение от «Миннесоты» (1:6) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.
«Мы не заслужили победу. Они забили два гола в большинстве, еще два — после небольших отскоков, когда наши игроки находились в правильных позициях. Нужно сохранять спокойствие. В плей-офф такое бывает: иногда проигрываешь матч и кажется, что все уже кончено. Но важно сохранять правильный настрой, перезагрузиться и извлечь уроки из ошибок.
В первые 30 минут мы проигрывали слишком много единоборств. Они были немного сильнее в борьбе, поэтому заставляли нас больше обороняться, чем нам хотелось. Нужно играть жестче», — приводит слова Рантанена пресс-служба НХЛ.
«Миннесота» повела в серии со счетом 1-0. Следующий матч противостояния состоится 21 апреля.
|Столичный дивизион
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|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|30.09
|00:00
|Каролина – Флорида
|- : -
|30.09
|02:00
|Торонто – Монреаль
|- : -
|30.09
|03:00
|Бостон – Рейнджерс
|- : -
|30.09
|05:00
|Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|30.09
|05:30
|Вегас – Чикаго
|- : -