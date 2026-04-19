Рантанен — о поражении «Далласа» от «Миннесоты»: «Иногда проигрываешь матч и кажется, что все кончено»

Нападающий «Далласа» Микко Рантанен прокомментировал поражение от «Миннесоты» (1:6) в первом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Мы не заслужили победу. Они забили два гола в большинстве, еще два — после небольших отскоков, когда наши игроки находились в правильных позициях. Нужно сохранять спокойствие. В плей-офф такое бывает: иногда проигрываешь матч и кажется, что все уже кончено. Но важно сохранять правильный настрой, перезагрузиться и извлечь уроки из ошибок.

В первые 30 минут мы проигрывали слишком много единоборств. Они были немного сильнее в борьбе, поэтому заставляли нас больше обороняться, чем нам хотелось. Нужно играть жестче», — приводит слова Рантанена пресс-служба НХЛ.

«Миннесота» повела в серии со счетом 1-0. Следующий матч противостояния состоится 21 апреля.

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