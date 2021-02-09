Микко Койву завершил карьеру

Форвард «Коламбуса» Микко Койву объявил о завершении карьеры, сообщает 9 февраля официальный сайт клуба.

В текущем сезоне хоккеист успел провести 7 матчей за «Коламбус», в его активе 2 (1+1) очка. Ранее Койву выступал за «Миннесоту», в которой провел 15 сезонов.

Всего 37-летний форвард набрал 711 очков (206+505) в 1035 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В составе сборной Финляндии — чемпион мира, серебряный и бронзовый призер Олимпиады.