Микко Койву в 1000-м матче в НХЛ набрал 700-е очко

«Миннесота» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов обыграла «Даллас» — 3:2. Капитан «дикарей» Микко Койву был признан первой звездой встречи. Он провел 1000-ю игру в лиге. В ней он набрал 700-е очко. Всего на его счету 203 гола и 497 результативные передачи.

В текущем сезоне на счету 36-летнего форварда 12 (2+10) очков в 27 матчах. Он был выбран на драфте 2001 года под шестым общим номером.

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