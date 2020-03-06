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Мика Зибанежад — о пента-трике: «Шайба следовала за мной, этот матч я запомню надолго»

13:18
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Форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (6:5 ОТ).

26-летний швед отличился пента-триком и стал первой звездой игрового дня.

— Сегодня шайба следовала за мной, — цитирует Зибанежада официальный сайт НХЛ. — Посмотрите на голы, им предшествовали отличные розыгрыши. Сегодня я оказывался в нужном месте в нужное время. И, конечно, я намного более счастлив от победы. Этот матч я запомню надолго.

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