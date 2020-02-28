Форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад поделился мнением об игре нападающего Артемия Панарина в матче с «Монреалем» (5:2).

Россиянин отметился двумя результативными передачами.

— Он очень здорово работает с шайбой, ставит защитников в неудобное положение и создает достаточно пространства для моих бросков, — приводит слова Зибанежада НХЛ. — Его хоккейный интеллект выше крыши, вы это сами неоднократно видели по ходу сезона.

В текущем сезоне Панарин набрал 87 (32+55) очков в 62 матчах НХЛ.