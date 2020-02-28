НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Мика Зибанежад — о Панарине: «Его хоккейный интеллект выше крыши»

09:50
Теги:

Форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад поделился мнением об игре нападающего Артемия Панарина в матче с «Монреалем» (5:2).

Россиянин отметился двумя результативными передачами.

— Он очень здорово работает с шайбой, ставит защитников в неудобное положение и создает достаточно пространства для моих бросков, — приводит слова Зибанежада НХЛ. — Его хоккейный интеллект выше крыши, вы это сами неоднократно видели по ходу сезона.

В текущем сезоне Панарин набрал 87 (32+55) очков в 62 матчах НХЛ.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир