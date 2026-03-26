Зибанежад — о непопадании «Рейнджерс» в плей-офф: «Это тяжело, но это не стало неожиданностью»

Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад прокомментировал непопадание команды в плей-офф.

«Очевидно, это не то, чего мы хотели в начале сезона. Думаю, ни одна команда этого не хочет. Конечно, это тяжело, но это не стало неожиданностью. Это был лишь вопрос времени, если посмотреть на турнирную таблицу и быстро подсчитать, но все равно это больно осознавать. Мы играем, чтобы биться за Кубок Стэнли, а оказались в такой ситуации. Это, безусловно, тяжелое чувство», — цитирует Зибанежада пресс-служба клуба.

Команда из Нью-Йорка занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции с 65 очками в 72 матчах. У идущей на 8-й строчке «Оттавы» — 85 очков в 71 игре.

За «Рейнджерс» выступают два российских хоккеиста: защитник Владислав Гавриков и вратарь Игорь Шестеркин.