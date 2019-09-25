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Мика Зибанежад: «Как мой русский язык? Его просто нет»

17:06
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Нападающий «Рейнджерс» Мика Зибанежад поделился впечатлениями об игре в одном звене с Артемием Панариным и Павлом Бучневичем.

— Как мой русский? Его просто нет, — цитирует официальный сайт лиги шведа. —  Бучи нам все переводит. С ними очень приятно играть, во время тренировок мы говорим короткие ключевые вещи, которые и так все знают.

Пытаюсь сыграться с Панариным, но не слишком много думаю об этом. Артемий — очень умный хоккеист. Он может принести нам огромную пользу. В любом случае это будет весело.

Дубль Панарина и гол Кравцова помогли «Рейнджерс» обыграть «Айлендерс»

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