Михеева шокировал промах одноклубника. Видео
19:32
«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Вегасу» — 2:4. В концовке встречи голкипер «золотых рыцарей» Марк-Андре Флери отметился впечатляющим сэйвом после броска Ника Петана. Илья Михеев, партнер форварда по звену, не поверил его промаху.
Mikheyev's reaction lol#LeafsForever | #Leafs pic.twitter.com/Xlp5Fwv3tf— jacqueline taylor (@jxcquelineoh) November 20, 2019
В этой встрече Михеев отметился результативной передачей.
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