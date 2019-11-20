Михеева шокировал промах одноклубника. Видео

«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Вегасу» — 2:4. В концовке встречи голкипер «золотых рыцарей» Марк-Андре Флери отметился впечатляющим сэйвом после броска Ника Петана. Илья Михеев, партнер форварда по звену, не поверил его промаху.

В этой встрече Михеев отметился результативной передачей.

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