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Михеева шокировал промах одноклубника. Видео

19:32
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«Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Вегасу» — 2:4. В концовке встречи голкипер «золотых рыцарей» Марк-Андре Флери отметился впечатляющим сэйвом после броска Ника Петана. Илья Михеев, партнер форварда по звену, не поверил его промаху.

В этой встрече Михеев отметился результативной передачей.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

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