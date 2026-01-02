Михеева признали первой звездой матча «Чикаго» — «Даллас»

Российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Далласом» (4:3), сообщает пресс-служба лиги.

31-летний россиянин забил два гола. В сезоне-2025/26 Михеев в 36 матчах набрал 12 (8+4) очков.

Второй звездой матча был признан 29-летний американский нападающий «Чикаго» Райан Донато, который сделал две результативные передачи. Третьей звездой признали 30-летнего шведского форварда «Блэкхокс» Андре Бураковски — у него два голевых паса.