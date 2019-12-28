Михеева подняли во второе звено к Таваресу и Нюландеру

В ближайшие минуты начнется матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси» и «Торонто». В составе канадской команды во втором звене вместе с Джоном Таваресом и Вильямом Нюландером сыграет Илья Михеев. До рождественской паузы россиянин действовал в третьем сочетании нападающих вместе с Александром Керфутом и Пьером Энгваллом.

В 38 матчах Михеева набрал 22 (7+15) очка при показателе полезности «+7» и 4 минутах штрафа.