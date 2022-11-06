Михеев забросил третью шайбу в сезоне НХЛ

«Ванкувер» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

На 2-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Илья Михеев. Для него эта заброшенная шайба стала 3-й в сезоне.