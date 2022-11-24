Михеев на 21-й секунде забросил шайбу в ворота «Колорадо»

«Ванкувер» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

На 21-й секунде встречи голом отметился российский нападающий Илья Михеев. Для него эта шайба стала 4-й в этом сезоне.

Также в голевой атаке поучаствовал Андрей Кузьменко, который записал на свой счет голевую передачу.