Михеев забросил первую шайбу в сезоне

«Ванкувер» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

Голом на 5-й минуте первого периода отметился российский нападающий Илья Михеев. Также в голевой атаке поучаствовал другой россиянин — Андрей Кузьменко.