Михеев забросил 11-ю шайбу в сезоне. Видео

«Торонто» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа». В конце третьего периода счет стал 4:0.

Голом отметился российский нападающий Илья Михеев. Для него эта шайба стала 11-й в текущем сезоне.