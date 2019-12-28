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Михеев забил 4-й гол в 6 матчах. Видео

03:45
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«Нью-Джерси» принимает «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2 после первого периода). На 18-й минуте отличился Илья Михеев, он забросил четвертую шайбу в шести встречах. Всего на его счету 23 (8+15) очков в 39 играх.

В последних 6 матчах форвард набрал 6 (4+2) очков.

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