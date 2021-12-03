Михеев впервые после травмы принял участие в тренировке «Торонто»
20:38
Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев тренировался вместе с командой впервые после операции, сообщает журналист Дэвид Альтер в Twitter.
В октябре у хоккеиста был диагностирован перелом пальца и проведена операция.
27-летний россиянин принял участие в трех предсезонных играх за «Торонто», в которых отметился одной заброшенной шайбой. В сезоне НХЛ-2021/22 пока не провел ни одного матча.
В прошлом сезоне регулярного чемпионата Михеев набрал 17 (7+10) очков при показателе полезности «+5» в 54 матчах.
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