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Михеев впервые после травмы принял участие в тренировке «Торонто»

20:38
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Российский нападающий «Торонто» Илья Михеев тренировался вместе с командой впервые после операции, сообщает журналист Дэвид Альтер в Twitter.

В октябре у хоккеиста был диагностирован перелом пальца и проведена операция.

27-летний россиянин принял участие в трех предсезонных играх за «Торонто», в которых отметился одной заброшенной шайбой. В сезоне НХЛ-2021/22 пока не провел ни одного матча.

В прошлом сезоне регулярного чемпионата Михеев набрал 17 (7+10) очков при показателе полезности «+5» в 54 матчах.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/dalter/status/1466814746150244363?s=20

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Анна Горшкова все материалы автора
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