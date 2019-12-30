Михеев возвращается в Торонто в сопровождении генерального менеджера «Торонто»

Как уже сообщал «СЭ», нападающий «Торонто» Илья Михеев покинул больницу в Нью-Джерси и возвращается в Торонто. Его сопровождает генеральный менеджер «Кленовых листьев» Кайл Дубас, который находился рядом с россиянином все это время, сообщает в Twitter журналист Пол Хендрикс.

25-летний Михеев порезал руку в районе кисти о конек Йеспера Братта в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси» (5:4 ОТ). Ему была сделана операция.

Сообщалось, что через три месяца россиянин пройдет новое обследование. После этого будет ясно, как проходит процесс его восстановления.