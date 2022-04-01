Михеев в меньшинстве забросил «Виннипегу»

«Торонто» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега». После второго периода счет — 5:3.

На 14-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Илья Михеев. Ему удалось забросить в меньшинстве.

Теперь на счету 27-летнего россиянина 15 заброшенных шайб в этом регулярном чемпионате. Ранее в этом матче Михеев также отметился двумя голевыми передачами.