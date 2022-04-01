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Сегодня, 03:41

Михеев в меньшинстве забросил «Виннипегу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Торонто» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега». После второго периода счет — 5:3.

На 14-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Илья Михеев. Ему удалось забросить в меньшинстве.

Теперь на счету 27-летнего россиянина 15 заброшенных шайб в этом регулярном чемпионате. Ранее в этом матче Михеев также отметился двумя голевыми передачами.

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