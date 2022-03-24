Михеев в меньшинстве забросил «Нью-Джерси»

«Торонто» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси». На 13-й минуте второго периода на табло стало 1:1.

Голом отметился российский нападающий Илья Михеев. 27-летний россиянин забил, когда его команда играла в меньшинстве.

Для Михеева эта заброшенная шайба стала 13-й в текущем регулярном чемпионате НХЛ.