Михеев в меньшинстве забил «Вашингтону»

«Чикаго» отыграл одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

На первой минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Илья Михеев, когда «Блэкхокс» играли в меньшинстве.

Для 30-летнего россиянина это 4-й гол в сезоне. Всего у него 8 (4+4) очков в 30 играх.