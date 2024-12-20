Михеев в матче с «Сиэтлом» забросил пятую шайбу в сезоне

Форвард «Чикаго» Илья Михеев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

30-летний россиянин забросил шайбу на 31-й минуте и открыл счет в этой встрече.

На данный момент на счету Михеева 10 (5+5) очков в 31 матче сезона.