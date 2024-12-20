Михеев в матче с «Сиэтлом» оформил дубль

Форвард «Чикаго» Илья Михеев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

30-летний россиянин забросил шайбу на 47-й минуте и сделал счет 2:0. Также он стал автором первой шайбы в этой встрече.

На данный момент на счету Михеева 11 (6+5) очков в 31 матче сезона.