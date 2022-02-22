Михеев в матче с «Монреалем» забросил восьмую шайбу в сезоне

Форвард «Торонто» Илья Михеев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля». 27-летний россиянин забросил шайбу на 45-й минуте и сделал счет 1:5. На данный момент на счету Михеева 11 (8+3) очков в 20 матчах сезона. Ilya Mikheyev.#LeafsForever pic.twitter.com/vf3aeQHGLp — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) February 22, 2022