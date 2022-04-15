Михеев стал второй звездой матча «Торонто» — «Вашингтон»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Торонто» — «Вашингтон» (7:3). Все трое были выбраны из состава «Мэйпл Ливз».

Первой звездой признан форвард Майкл Бантинг. Он отметился двумя заброшенными шайбами.

Второй звездой стал российский нападабщий Илья Михеев, а замкнул тройку Вильям Нюландер. Они так же забросили по две шайбы.