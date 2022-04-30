Михеев сравнял счет в матче «Торонто» с «Бостоном»

«Торонто» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

На 4-й минуте первого периода голом отметился российский нападающий Илья Михеев. Он реализовал большинство своей команды.

Для 27-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала 21-й в этом сезоне.