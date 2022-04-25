Михеев признан второй звездой матча против «Вашингтона»

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Форвард «Торонто» Илья Михеев стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:3 Б).

27-летний россиянин стал автором второй шайбы команды. Первой звездой признан Джейсон Спецца, забивший третий гол «Мэйпл Ливз», третья звезда — форвард «Кэпиталз» Маркус Йоханссон.

В текущем сезоне Михеев провел 51 матч, в которых набрал 31 (20+11) очко.