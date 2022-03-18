Михеев признан второй звездой матча «Торонто» — «Каролина»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Торонто» — «Каролина» (3:2). Все трое выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи стал нападающий Митчелл Марнер. Он отметился одной заброшенной шайбой.

Второй звездой признан российский нападающий Илья Михеев. На его счету один гол, который стал для него 12-м в текущем сезоне.

Голкипер Эрик Челльгрен признан первой звездой. Он отразил 34 из 36 бросков.