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Сегодня, 06:16

Михеев признан второй звездой матча «Торонто» — «Каролина»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Торонто» — «Каролина» (3:2). Все трое выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи стал нападающий Митчелл Марнер. Он отметился одной заброшенной шайбой.

Второй звездой признан российский нападающий Илья Михеев. На его счету один гол, который стал для него 12-м в текущем сезоне.

Голкипер Эрик Челльгрен признан первой звездой. Он отразил 34 из 36 бросков.

Илья Михеев
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 60 41 19 87
2 Питтсбург 62 37 25 83
3 Рейнджерс 61 38 23 81
4 Вашингтон 62 34 28 78
5 Коламбус 62 31 31 65
6 Айлендерс 58 25 33 59
7 Филадельфия 60 19 41 49
8 Нью-Джерси 61 22 39 49
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 60 41 19 88
2 Тампа-Бэй 60 39 21 84
3 Торонто 61 39 22 83
4 Бостон 61 37 24 79
5 Детройт 60 24 36 55
6 Баффало 61 20 41 48
7 Оттава 60 21 39 47
8 Монреаль 61 16 45 41
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 61 43 18 91
2 Сент-Луис 60 34 26 77
3 Миннесота 59 35 24 74
4 Нэшвилл 61 35 26 74
5 Даллас 59 33 26 69
6 Виннипег 61 28 33 66
7 Чикаго 61 22 39 53
8 Аризона 60 20 40 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 60 37 23 81
2 Лос-Анджелес 63 34 29 76
3 Эдмонтон 61 34 27 72
4 Вегас 62 32 30 68
5 Ванкувер 61 30 31 67
6 Анахайм 63 27 36 65
7 Сан-Хосе 60 26 34 60
8 Сиэтл 62 18 44 42
Результаты / календарь
8.03
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22.03
23.03
18.03 02:00
Рейнджерс – Айлендерс
1 : 2
18.03 02:00
Коламбус – Вашингтон
 2 : 7
18.03 02:00
Монреаль – Даллас
 3 : 4 ОТ
18.03 02:00
Торонто – Каролина
 3 : 2
18.03 02:00
Филадельфия – Нэшвилл
 5 : 4
18.03 03:00
Сент-Луис – Питтсбург
 2 : 3 Б
18.03 04:00
Эдмонтон – Баффало
 6 : 1
18.03 05:00
Ванкувер – Детройт
 0 : 1
18.03 05:00
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
 3 : 0
18.03 05:30
Вегас – Флорида
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 60 87
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 61 84
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 60 84
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 45
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 61 40
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 61 40
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 47 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 40 2.07
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 29 2.09
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