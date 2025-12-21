Михеев признан третьей звездой матча «Оттава» — «Чикаго»

Российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев был признан третьей звездой гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (4:6), сообщает пресс-служба лиги.

31-летний россиянин забил два гола. В сезоне-2025/26 на его счету 10 (6+4) очков в 33 матчах.

Первой звездой матча признали 23-летнего немецкого нападающего «Оттавы» Тима Штюцле, который забил гол и сделал две результативные передачи. Второй звездой был признан 37-летний канадский форвард «Сенаторз» Дэвид Перрон, автор дубля.