Михеев признан третьей звездой матча «Чикаго» — «Лос-Анджелес»

Российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (5:1).

В этой встрече 30-летний форвард набрал 2 (1+1) очка. Всего на его счету в нынешнем сезоне 12 голов и 11 результативных передач в 59 играх НХЛ.

Первой звездой матча признан голкипер «Чикаго» Спенсер Найт, который отразил 41 бросок из 42. Вторая звезда — защитник «Блэкхокс» Алек Мартинес, отметившийся голом в первом периоде.