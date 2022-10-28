Михеев признан первой звездой матча с «Сиэтлом», Кузьменко — третья звезда

Форвард «Ванкувера» Илья Михеев стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (5:4).

28-летний россиянин оформил дубль в этой встрече. Второй звездой признан форвард «Кракен» Джаред Макканн, забивший один гол. Третья звезда — форвард «Кэнакс» Андрей Кузьменко, у которого 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Михеев провел 5 матчей в НХЛ, в которых набрал 3 (2+1) очка. У Кузьменко 4 (2+2) очка в 8 матчах.