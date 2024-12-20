Михеев признан первой звездой матча с «Сиэтлом»

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Форвард «Чикаго» Илья Михеев стал первой звездой домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (3:1).

30-летний россиянин оформил дубль. Второй звездой встречи признан вратарь «Блэкхокс» Арвид Седерлум, отразивший 27 бросков из 28. Третья звезда — защитник хозяев Нолан Аллан.

В текущем сезоне Михеев провел 31 матча в НХЛ и набрал 11 (6+5) очков.