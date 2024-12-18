Михеев признан первой звездой матча «Чикаго» — «Вашингтон»

Российский нападающий «Чикаго» Илья Михеев отметился заброшенной шайбой и голевым пасом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:2) и был признан первой звездой встречи.

За 30 матчей в нынешнем сезоне 30-летний форвард набрал 8 (4+4) очков.

Второй звездой игры был признан нападающий «Блэкхокс» Теуво Терявяйнен, оформивший асситентский хет-трик. Третьей звездой матча стал форвард «Чикаго» Райан Донато, забросивший шайбу в концовке встречи.