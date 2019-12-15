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Михеев прервал безголевую серию из 21 матча. Видео

04:30
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«Эдмонтон» принимает «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:2, середина второго периода). На 26-й минуте отличился российский нападающий гостей Илья Михеев. Он отличился впервые за 22 встречи. Всего на его счету 18 (5+13) очков в 34 играх.

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