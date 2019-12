Михеев прервал безголевую серию из 21 матча. Видео

«Эдмонтон» принимает «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:2, середина второго периода). На 26-й минуте отличился российский нападающий гостей Илья Михеев. Он отличился впервые за 22 встречи. Всего на его счету 18 (5+13) очков в 34 играх.

SOUPERMAN Ilya Mikheyev makes it 2-0! Two goals for the third line tonight. pic.twitter.com/NJKYHNUCtP