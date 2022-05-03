Михеев поучаствовал в первой заброшенной шайбе в текущем плей-офф НХЛ

«Торонто» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ встречается с «Тампой».

На 19-й минуте счет открыл Джейк Маззин, которому ассистировали Илья Михеев и Ондржей Каше. Эта шайба стала первой в текущем розыгрыше плей-офф.