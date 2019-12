Михеев получил травму в матче с «Нью-Джерси». Ему коньком порезали руку

«Нью-Джерси» принимает «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:4, конец третьего периода). В одном из моментов травму получил нападающий гостей Илья Михеев. Он порезал руку во время того, как упал форвард «дьяволов» Йеспер Братт.

Россиянин ушел в раздевалку, а затем отправился в местный госпиталь, сообщил журналист Лэнс Хорнби. Он повредил запястье.

Ilya Mikheyev's hand is cut badly and he heads to the dressing room shedding blood ??



They think he's going to be ok.. #LeafsForever pic.twitter.com/tlZ8IQFdCn