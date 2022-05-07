Михеев первым в истории «Торонто» забросил две шайбы в пустые ворота в одном матче плей-офф НХЛ

Нападающий «Торонто» Илья Михеев сделал дубль в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Тампы» (5:2).

27-летний россиянин установил рекорд клуба. Михеев стал первым хоккеистом в истории «Торонто», которому удалось забросить две шайбы в пустые ворота в одном матче плей-офф.

Михеев отличился дублем в конце встречи, когда «Тампа» заменила вратаря Андрея Василевского на шестого полевого игрока. Отметим, что эти голы стали для россиянина первыми в Кубке Стэнли в карьере.

«Торонто» ведет в серии с «Тампой» со счетом 2-1. Четвертый матч в серии пройдет 9 мая, начало — в 2.00 (мск).