Михеев перенес успешную операцию на травмированном пальце

Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф сообщил, что нападающий Илья Михеев перенес успешную операцию на большом пальце руки, пишет журналист Эрик Энджелс.

Ранее у хоккеиста был диагностирован перелом пальца.

Михеев принял участие в трех предсезонных играх, в которых отметился одной заброшенной шайбой. В прошлом сезоне на его счету 17 (7+10) очков при показателе полезности «+5» в 54 матчах регулярного чемпионата.