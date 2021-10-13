Михеев перенес успешную операцию на травмированном пальце
13 октября, 18:23
Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф сообщил, что нападающий Илья Михеев перенес успешную операцию на большом пальце руки, пишет журналист Эрик Энджелс.
Ранее у хоккеиста был диагностирован перелом пальца.
Михеев принял участие в трех предсезонных играх, в которых отметился одной заброшенной шайбой. В прошлом сезоне на его счету 17 (7+10) очков при показателе полезности «+5» в 54 матчах регулярного чемпионата.
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