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Михеев оформил первый дубль в НХЛ. Видео

05:27
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«Торонто» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы». На 15-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Илья Михеев.

Для 27-летнего россиянина это вторая шайба в этой встрече. Ранее он забросил в конце первого периода.

Михеев оформил первый дубль в НХЛ. Он с 2019 года выступает в Северной Америке.

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Евгений Козинов все материалы автора
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