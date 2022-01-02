Михеев оформил первый дубль в НХЛ. Видео

«Торонто» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы». На 15-й минуте третьего периода голом отметился российский нападающий Илья Михеев.

Для 27-летнего россиянина это вторая шайба в этой встрече. Ранее он забросил в конце первого периода.

Михеев оформил первый дубль в НХЛ. Он с 2019 года выступает в Северной Америке.