Михеев оформил дубль в матче с «Сиэтлом»

«Ванкувер» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

На 4-й минуте второго периода счет стал 2:2. Голом отметился российский нападающий Илья Михеев. Для него эта шайба стала второй в этой встрече и в сезоне.